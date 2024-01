Un hombre estará 4 años en el penal de Chimbas por abusar de sus hijastras de 7, 8 y 11 años

El último jueves, personal de la Brigada de la UFI ANIVI procedió a la detención en la vía pública del imputado. Este viernes se realizó el control de legalidad de la detención.

abuso sexual hijastras.jpg Foto de la audiencia de este viernes en el Palacio de Tribunales.

Quedó acreditado que el imputado le tocó la vagina y la cola a una de las tres niñas por arriba de su ropa. Fueron en dos oportunidades. A otra hermana también le tocó la vagina por arriba de la ropa y en una oportunidad le exhibió sus genitales.

Por último, la otra víctima pudo poner en palabras las dos oportunidades en que B. le tocó su vagina y cola por arriba de la ropa. Todos estos hechos fueron en el domicilio donde residían, junto a su progenitora.

24c67576-633a-4c55-9326-e772ef0a7797.jpg El juez de Garantías Federico Rodríguez.

A través de la audiencia de control de detención, formalización y juicio abreviado, en la que se acordó con la defensa. El juez de Garantías Federico Rodríguez dictó la culpabilidad y responsabilidad del hombre. Por este motivo, lo condenaron a sufrir la pena de cuatro años de prisión efectiva.

e1ba7f4e-55e5-4b09-9726-9da0b3824cd2.jpg La fiscal Ingrid Schott estuvo a cargo de la investigación en conjunto con las ayudantes fiscales Paula Arredondo y Laura Maldonado.

La fiscal Ingrid Schott estuvo a cargo de la investigación en conjunto con las ayudantes fiscales Paula Arredondo y Laura Maldonado. También intervino Victoria Salinas como coordinadora.

Quedó responsable por los delitos de Abuso sexual simple dos hechos agravado por la situación de convivencia preexistente en perjuicio de la menor S. ( art. 119 1° y 5° párrafo agravado en función del 4° párrafo inc. f del C.P) ; Abuso sexual simple reiterado agravado por la situación de convivencia preexistente y exhibiciones obscenas agravadas en perjuicio de B. (art. 119 1° y 5° párrafo agravado en función del 4° párrafo inc. f del C.P y 129) y Abuso sexual simple dos hechos agravado por la situación de convivencia preexistente en perjuicio de M (art. 119 1° y 5° párrafo agravado en función del 4° párrafo inc. f del C.P) . Todo bajo las reglas del concurso real (art. 55 del C.P).