Un contador sanjuanino denunció a un juez salteño por no devolverle la camioneta que perdió en 2020 y que apareció en Orán

Es que hace más de dos años que Rodríguez acreditó que esa Toyota Hilux es de su propiedad, que hay un pedido de secuestro de ese vehículo por una causa iniciada –justamente por el contador- en San Juan en 2021 y el magistrado no responde los pedidos para que se la entreguen.

juez.jpg El contador y su abogado apuntan contra el juez salteño Francisco José Oyarzú por retención del vehículo en Orán.

Rodríguez contó que adquirió esa Toyota cero kilómetros en febrero de 2020 y, apenas la sacó de la concesionaria, la puso a disposición de la firma Power Logic S.A. que trabajaba en proyectos mineros. “La compra de la camioneta fue una inversión y la idea era hacer unos pesos con su alquiler”, señaló el contador.

Pasado un año, Rodríguez tomó conocimiento que la camioneta había desaparecido. La firma que la tenía a su cargo le informó que un supuesto socio, identificado como Ernesto Paredes, se la había llevado y no sabían de su paradero. Ahí empezó la odisea del contador, que denunció el hecho en la Justicia sanjuanina por la retención indebida del vehículo. En aquel momento, según informaron el abogado Fiorentino y el contador Rodríguez, un juez local pidió la orden de secuestro de la Toyota en todo el territorio nacional.

El denunciante no supo más del vehículo hasta septiembre de 2022, cuando le avisaron que la camioneta estaba secuestrada y en poder de la Justicia de la ciudad salteña de Orán. “Confirmé que era cierto y ese mismo día viaje en colectivo. Iba ilusionado con recuperar mi camioneta. Al llegar a esa ciudad, me doy con que la camioneta estaba vinculada a una causa de estafa y que no me la podían entregar. Y eso que llevé toda la documentación. Pese a que demostré que yo la buscaba desde hace años, el juez Oyarzú no me quiso atender”

image.png Secuestrada. Rodríguez fotografió a su camioneta a metros de una comisaría de Orán. "La tenía en la calle y después la llevaron a un depósito. Ahora no sé dónde está", dijo.

La Policía salteña le informó que unos gitanos, con documentación apócrifa, habían vendido la camioneta a una abogada de esa ciudad a un valor irrisorio y estaba secuestrada y vinculada a esa causa por estafa, contaron. Con ese argumento, le dijeron que no se la podía dar.

“Tengo toda la documentación original de la compra y la otra llave de la camioneta. Incluso estoy pagando la patente, que son 80 mil pesos mensuales, porque Rentas me sigue mandando las boletas, y aún hoy pago los 70 mil pesos del seguro porque no sé qué pueda pasar. Esto es desesperante”, aseguró el contador.

Rodríguez contrató una abogada salteña para que gestione la devolución del vehículo, pero no obtuvo resultado. El abogado sanjuanino que tomó su casa realizó otras presentaciones ante el juez salteño Oyarzú, pero tampoco le respondió, señalaron. Fue así que ahora denunciaron al magistrado por su sospechoso proceder y todavía sigue en la espera para ver recupera el vehículo.