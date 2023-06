Un condenado por la estafa a la Caja MOB fue acusado de hostigar a su ex

El corredor inmobiliario que fue condenado por la estafa a la Caja MOB quedó otra vez en la mira de la Justicia y esta vez fue por episodios de violencia contra su ex pareja. Se trata de Walter Orellano, quien recibió 3 años y 2 meses de prisión efectiva pero, como el fallo no estaba firme, había quedado en libertad.

Ahora, el hombre que podría ir tras las rejas está sospechado de haber cometido al menos tres delitos en perjuicio de su ex y, por tanto, será investigado por los próximos 5 meses por el fiscal Juan Manuel Gálvez de la UFI CAVIG.

Según señalaron fuentes allegadas, todo se destapó en la justicia penal cuando la denunciante radicó la denuncia, cansada por el hostigamiento que recibe de parte de su ex marido. Acorde detalló en la denuncia, en varias oportunidades, Orellano le causó molestias al punto de ocasionarle daños en sus propiedades.

La presunta víctima contó que se presenta a su domicilio de Capital, cuando tiene impedido hacerlo a través de una orden del Juzgado de Familia. Como los conflictos llevan un buen tiempo, una jueza de Familia prohibió el contacto entre ambos. Sin embargo, Orellano no respetaría la medida cautelar.

Las fuentes indicaron que hay testimonios de vecinos, como así también imágenes que lo muestran rondando la vivienda. Además lo acusan de haber rayado el auto de la denunciante y de vandalizar el portón de su casa, al mismo tiempo que lo señalan como el responsable de provocar destrozos en el frente del domicilio.

Por tal hecho, Orellano quedó imputado por amenazas simples, daño y desobediencia de una orden judicial, en concurso real. Si bien no quedó con prisión preventiva, asumió la responsabilidad de no acercarse a la presunta víctima a menos de 100 metros a la redonda, ni de tomar contacto con ella, al mismo tiempo que se comprometió a someterse al proceso penal y no obstaculizarlo.

El 9 de marzo de este año, el corredor inmobiliario fue castigado por la ley tras ser considerado responsable autor de estafa a la Caja Previsional de los Médicos, Odontólogos y Bioquímicos de San Juan. Junto al odontólogo y abogado Luis Minin, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández y la escribana María Isabel Carchano, fue penado por ser partícipe principal del ilícito.

Fuentes de ese caso le dijeron a Tiempo de San Juan que la causa permanece en Casación y espera por una resolución del tribunal superior, tras la apelación que presentaron las defensas de los cuatro imputados.

¿Otro intento de estafa?

Las fuentes destacaron que Orellano habría intentado estafar a las amigas de su ex, a las que les había pedido dinero en nombre de ella. "Se hizo pasar por ella y les pidió diversas sumas de dinero, pero las amigas se dieron cuenta y le avisaron", sostuvieron las fuentes que agregaron que si bien no se consumó la estafa, hay capturas de los chats de WhatsApp que corroboran tal acusación.