Un agente de la Policía de San Juan pegó el faltazo por una "gastritis" y lo echaron

Castigaron con una de las sanciones más duras a un agente de la Policía de San Juan que no se presentó a cubrir un servicio en una cancha de fútbol con la excusa de que tenía gastritis y después no apareció por la comisaría. Tras un largo sumario, la Ejecutivo provincial consideró que cometió una falta grave y lo echó de las filas de la fuerza provincial.

El policía en cuestión es el agente Leandro Emanuel Molas Rodríguez, quien cumplía funciones en la Seccional 3ra de Trinidad. Sus problemas comenzaron el 16 de septiembre de 2019. Ese día estaba afectado a un servicio para un partido de futbol en la cancha de Árbol Verde y no se presentó.

Al otro día inició una carpeta médica en la División Sanidad Policial porque supuestamente estaba enfermo por una gastritis, pero lo extraño fue que no se hizo examinar y entonces ningún profesional de la fuerza constató su estado de salud. Es decir que no contaba con la autorización para tomarse un parte médico. Por otro lado, no apareció en la comisaría pese a que su jefe lo citó para que diera explicaciones y se presentara a trabajar.

Eso originó la apertura de un sumario administrativo en su contra. En febrero de 2020 directamente lo suspendieron y le quitaron el arma y la credencial. La Subsecretaría de Control de Gestión avanzó con la causa administrativa y llegó a la conclusión de que el agente Molas Rodríguez no tuvo intención de aclarar su situación, lo que agravó su estado dentro de la fuerza.

Esta semana se conoció el decreto publicado en el Boletín Oficial de la provincia en el que se hace saber que el Poder Ejecutivo tomó una drástica sanción con el agente Leandro Emanuel Molas Rodríguez. Lo dejó cesante y con esto lo echó de la Policía de San Juan.