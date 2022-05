Trató de fugarse de un control policial en Pocito y lo detuvieron con un kilo de cocaína

El delincuente apretó el acelerador del Volkswagen Bora y se fue a la banquina. Los efectivos emprendieron la persecución. Lograron aprehenderlo.

No sólo no tenía documentación del vehículo, sino que no supo contestar ninguna pregunta. Entonces procedieron a revisar el interior del auto previa autorización de la Justicia Federal.

Hallaron un ladrillo de alcaloide cocaína sellado y con las siglas “KTM”. El valor rondaría los 2.200.000 pesos.