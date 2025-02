Trabajaran gratis por rateros: se robaron la reja de una capilla en Concepción

La comunidad de la Capilla Nuestra Señora de la Candelaria de Concepción no se explica el porqué del robo de un portón de rejas de 2x3 metros. No encuentran una razón para explicarlo y todavía no salen del asombro. Pero quedó claro que, Héctor Colpas y Luis César Pérez Guajardo lo hicieron para hacer daño.