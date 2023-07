Tiene 2 condenas y ahora cayó por amenazar a su ex y golpear a un policía

Un sujeto con un largo historial de violencia -especialmente contra las mujeres- volvió a caer tras las rejas con dos nuevas acusaciones que complicaron su situación procesal. Se trata de Franco Nahuel Sisterna , que no sólo fue denunciado por su ex novia, sino también por un policía al que golpeó brutalmente cuando lo detenía.

El hombre, que carga con dos condenas por violencia de género en perjuicio de dos ex parejas, tenía pedido de captura por cometer 8 desobediencias judiciales y por ello fue aprehendido por las autoridades, el miércoles último. No obstante, el episodio no pasaría inadvertido ya que se convirtió en un verdadero revuelo.