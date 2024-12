Terror en 25 de Mayo por el sátiro del manoseo: aseguran que está suelto y hubo disturbios

"Primero me decía que tenía calor, como para darme conversación, pero como no le respondí, me empezó a decir que le diera mi celular. Yo estaba nerviosa y pude avisarle a mi suegra que me perseguía, ya que es la primera que tengo agendada", contó la joven de 18 años que después de esa interacción, forcejeó con el sujeto y, en esa situación, aprovechó para manosearla.

La muchacha aseguró que conocía el historial del denunciado, pues fue condenado por abuso sexual y semanas atrás había protagonizado un episodio similar con otra chica. Por ese motivo, no quería tener ningún tipo de charla con él y cuando le manifestó a su familiar lo que sucedía, relató que el mismo se descontroló.

"Me decía hija de puta, mientras me agarraba la ropa y me tocaba. De la fuerza con la que me agarró, me rompió el corpiño porque me arrastraba, como que me quería llevar a un costado, al campo. Todo esto pasó en el medio de la calle, pero no había nadie que me ayudara, hasta que un hombre que venía en camioneta apareció y él se fue corriendo", detalló la chica.

Molesto por ver frustrado su ataque, la joven aseguró que la amenazó con matarla y violarla. "Me gritaba y me decía buchona, que me tendría que haber matado y, de paso, violado. Y me dijo que la próxima no me iba a poder escapar, porque nunca lo tendría que haber nombrado", recordó la denunciante que finalmente perdió su celular.

No obstante, la pesadilla no terminó ahí porque, al día siguiente y luego de haberlo denunciado en la seccional policial, se lo cruzó en la calle y un nuevo tumulto se desató. Es que ella estaba con su madre, en ese momento, y el sujeto supuestamente le devolvió el celular. Sin embargo, el saber que había sido acusado con las autoridades desató su furia. "Estaba enojado porque le había contado a mis hermanos, que también lo conocen. Me volvió a decir buchona, que me iba a matar por hablar", señaló.

La joven se mostró temerosa no sólo por la amenaza, sino también por los antecedentes del hombre. Acorde comentó, en 2015 tuvo una causa por abuso y semanas atrás protagonizó un hecho similar con otra joven. "Agarró a una chica que corría en la calle y la violó", sostuvo. Además, su madre aseveró que había intentado abusar a una prima suya en Las Casuarinas. "Estamos preocupados porque el hombre es un peligro y no quieren dar la orden de que lo detengan, no sé qué quieren, que hagamos justicia por mano propia", manifestó la mujer indignada.

Frente al historial del denunciado, esperan que las autoridades obren en consecuencia. "Queremos que hagan algo, que no quede en la nada porque es grave lo que hace y sabemos que anda con un cuchillo. Tenemos miedo de que esto se vaya de las manos", concluyó la madre de la chica.