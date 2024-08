Tenía una condena por abuso en Valle Fértil y lo denunciaron de nuevo, pero ahora zafó

Vega recuperó la libertad a raíz de ese fallo y se puso de novio con una mujer de Valle Fértil, a la cual empezó a frecuentar en su casa. Esa misma chica luego lo denunció en abril de 2024 a partir del comentario que recibió de la nutricionista de su hija adolescente. Es que, supuestamente, la jovencita de 17 años le contó que Vega la sometía a tocamientos en sus partes íntimas y que esto ocurría de hace años.

Esa denuncia cayó nuevamente en manos de la fiscal Schott, de la UFI ANIVI, quien pidió la detención de Vega y abrió la investigación penal con el aval del juez de garantías Eugenio Barbera. La abogada Carla Manini volvió a tomar la defensa del jornalero y procuró demostrar que esta vez no había hecho nada.

Si bien en la causa no se demostró que la denuncia fuera un invento de su expareja y que los abusos contra la jovencita no existieron, el testimonio de la chica no reveló indicios ciertos de haber sufrido un delito sexual. El informe de la psicóloga, por otra parte, tampoco fue contundente al momento de arrimar otras pruebas. Fue por esto que la fiscal de la causa no pudo sostener la imputación contra Edgardo Vega y este miércoles el juez Barbera resolvió sobreseerlo total y definitivamente del caso.