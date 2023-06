Tambalea la acusación al profesor sanjuanino acusado de abuso, pero el fiscal pide 5 años de cárcel

Las otras tres denuncias por presuntos abusos contra el docente fueron desestimadas y el caso por el que ahora lo juzgan presenta algunas dudas. Tanto que el abogado defensor planteó que, de haber existido algo, pudo ser un roce accidente y no un delito sexual. También planteó las contradicciones que surgieron sobre la fecha y dónde ocurrió el hecho, de modo que pidió la absolución del profesor sanjuanino acusado de manosear a una alumna. Por el contrario, el fiscal dijo que existe la certeza de que el abuso existió y pidió la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.

acusado 1.jpg A la espera. El docente Sarmiento deberá esperar hasta este jueves para conocer la sentencia.

Sólo quedó en pie la denuncia de una estudiante que dijo que el 9 de septiembre de 2022 el profesor Sarmiento le apoyó sus genitales mientras estaban en su clase de Física I, en establecimiento educativo de Capital El caso empezó a investigarse el 20 de septiembre de 2022 en la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG. Después, la supuesta víctima afirmó que en realidad el episodio sucedió el 26 de agosto de ese año.

El fiscal Martínez, durante los alegatos realizados este miércoles, aseguró que está probado que abuso sexual sucedió el 26 de agosto y señaló que dos peritos fueron contundentes al afirmar la vulnerabilidad de la víctima, el miedo que mostraba y su estado de shock.

fiscal.jpg La acusación. El fiscal Alberto Martínez (a la izquierda) pidió la condena del docente, mientras que el abogado Leonardo Villalba (de saco claro) solicitó su absolución.

A esto sumó el testimonio del novio, que contó cómo la vio tras el episodio, y el de un compañero habló con la chica. También el de otra compañera que fue traída por la Policía para que declarara y que respaldo la versión de la denunciante, aunque sostuvo que el hecho ocurrió en un aula del segundo piso.

El abogado Leonardo Villalba, el defensor, cuestionó todo y recordó las otras denuncias que quedaron en nada. Dijo que, según testimonios, la denunciante y la última testigo fueron calificadas como alumnas “inestables”. Por otro lado, remarcó que la víctima, primero, dijo que el hecho ocurrió el 9 de septiembre y después que se produjo el 26 de agosto, porque “no coincidía la fecha con los días que da clases el profesor”. Reiteró: “ninguno dijo una fecha puntual”.

jueza.jpg Veredicto. La jueza de garantías Gloria Chicón hará conocer su veredicto este jueves.

Destacó otra contradicción, como que la víctima dijo que el episodio tuvo lugar en el primer piso y la testigo afirmó que fue en el segundo. Además, señaló que en el hipotético caso que haya ocurrido algo, no hubo abuso sexual. “Para que exista un abuso sexual debe haber dolo” y eso no pasó, aclaró. En cambio, dijo que pudo haber un roce, pero no puede tomarse como algo intencional y con motivaciones sexuales. “O sino dentro pronto tendremos sentados acá a muchos pasajeros de colectivos, que sin querer rozan sus cuerpos con otras personas en un viaje”, explicó.

El fiscal Martínez mantuvo la acusación y solicitó a la jueza de garantías Gloria Chicón que castigue a Sarmiento a la pena de 5 años de prisión por el delito de abuso sexual simple, agravado por la condición de educador. El abogado Villalba expresó: “Parece una película de terror la que vivió mi cliente y quiero que termine” y pidió la absolución lisa y llana del docente. O en caso contrario, que lo declaren absuelto por el beneficio de la duda. La jueza Chicón dará su veredicto este jueves.