Susto en Pocito: un conductor perdió el control y volcó cerca de Ruta 40

Durante la mañana de este lunes se registró un accidente vial en el departamento Pocito . El siniestro tuvo lugar cerca de las 7:30 , cuando un automóvil volcó sobre calle 7 , a pocos metros del cruce con Ruta 40 .

Si bien las causas del vuelco aún no fueron establecidas, el vehículo quedó completamente invertido, con importantes daños materiales y ocupando parte de la calzada, lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito en el lugar.

Personal policial y de emergencias trabajaron en la zona para asistir a los ocupantes del auto y garantizar la seguridad de quienes circulan por el sector.

Hasta el momento no trascendió información sobre la cantidad de personas que viajaban en el vehículo ni sobre su estado de salud.