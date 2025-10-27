lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mañana accidentada

Susto en Pocito: un conductor perdió el control y volcó cerca de Ruta 40

El vehículo terminó con las ruedas hacia arriba sobre calle 7, a pocos metros de la ruta. Investigan qué le hizo perder el control al conductor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza Telesol

Foto gentileza Telesol

Durante la mañana de este lunes se registró un accidente vial en el departamento Pocito. El siniestro tuvo lugar cerca de las 7:30, cuando un automóvil volcó sobre calle 7, a pocos metros del cruce con Ruta 40.

Lee además
condenan a 9 anos de prision a un abuelo que violo en reiteradas ocasiones a su nieta
San Juan

Condenan a 9 años de prisión a un abuelo que violó en reiteradas ocasiones a su nieta
allanan casas de chimbas por una causa de amenazas y se topan con mas de 1 kilo de marihuana
Procedimiento

Allanan casas de Chimbas por una causa de amenazas y se topan con más de 1 kilo de marihuana

Si bien las causas del vuelco aún no fueron establecidas, el vehículo quedó completamente invertido, con importantes daños materiales y ocupando parte de la calzada, lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito en el lugar.

Personal policial y de emergencias trabajaron en la zona para asistir a los ocupantes del auto y garantizar la seguridad de quienes circulan por el sector.

Hasta el momento no trascendió información sobre la cantidad de personas que viajaban en el vehículo ni sobre su estado de salud.

Temas
Seguí leyendo

Encontraron a Ángel, el abuelo que era intensamente buscado

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto

Un motociclista terminó herido al chocar con un auto en Rivadavia

Tragedia en Misiones: el estremecedor audio que el conductor del auto habría enviado antes del choque con el micro

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

Se vendió solo: vio a la Policía y trató de fugarse, pero fue arrestado con una bici robada

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

La dan probation a un empleado del Marcial Quiroga por violencia de género

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactante incendio en un conocido restobar de capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.
Atención

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

La UNSJ definió suspender actividades.
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

Te Puede Interesar

El sanjuanino Walberto Allende, de Unión por la Patria, conduce Minería y deja su banca en diciembre. La presidencia de esta Comisión es un espacio muy disputado por las provincias mineras en el país y Fabián Martín quiere posicionarse. En la foto, la también orreguista Nancy Picón que integra la Comisión.
El día después

Martín buscará presidir la Comisión de Minería en el Congreso y se prepara para ser "árbitro"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480
Mercado cambiario

Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto
Insólito

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones
¡Buena fortuna!

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones