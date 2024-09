Sobreseyeron al conductor que protagonizo una tragedia en Pedernal

A más de un año de la tragedia que enlutó a Pedernal , en Sarmiento , en la que un nene de cuatro años fue atropellado por una camioneta y como consecuencia falleció producto del impacto, el conductor que había quedado imputado por homicidio culposo fue sobreseído por la Justicia. Es que la fiscalía, que investigó los hechos y que incluso detuvo al sujeto, no halló elementos que lo comprometieran.

A pesar de que el joven de 33 años tenía en su organismo restos de marihuana y cocaína, los peritos que actuaron en el caso señalaron que no estaba bajo los efectos de dichas sustancias al momento del siniestro vial con consecuencias fatales. Fue por eso que su defensa, representada por Néstor 'Roly' Olivera y Marcelo Sández, impulsó desde el primer momento el sobreseimiento.

"Lo solicitamos oportunamente a la fiscalía y coincidimos en la teoría de auto puesta en peligro. El conductor no llevó adelante ninguna falta", argumentó Roly Olivera.

El fiscal de la UFI de Delitos Especiales, que indagó el contexto y la forma en que se produjo el choque, llegó a la conclusión de que Cortéz no había cometido ninguna irregularidad al conducir. El Ministerio Público concluyó con que no conducía a alta velocidad y, por tanto, no tuvo responsabilidad penal en el desgraciado hecho.

A partir de la sentencia, se estima que la parte querellante, encarnada por Jorge Guillén, apele el sobreseimiento con el objetivo de que el Tribunal de Impugnación revise los términos y emita un dictamen favorable.

La desgracia se desató cuando niños jugaban en la calle y la RAM apareció en escena. Tras frenar la marcha y solicitar a los menores que se movieran para continuar con el paso, la víctima se cruzó cuando arrancó y, producto de las heridas que sufrió, falleció. El conductor, que fue agredido por la gente del lugar, trasladó al chiquito al hospital de Los Berros, pero resultó en vano porque murió.

El caso provocó revuelo en la localidad de Sarmiento, hubo una marcha para pedir Justicia y el propio Cortéz pidió perdón a los familiares durante la audiencia de formalización del hecho.