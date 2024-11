Sin juez a la vista para Mario Parisí: dos magistrados esquivaron la causa

A casi un mes de la condena contra Mario Parisí , el funcionario judicial castigado por violencia de género , aún no se sabe qué juez será el encargado de tratar la apelación que presentó su defensa técnica. Según informaron fuentes allegadas, la presentación ante el Tribunal de Impugnación se hizo en tiempo y forma, pero todavía no se pudo definir quién será la autoridad que analice el planteo pues dos magistrados ya esquivaron la causa.

Es que acorde comentaron voceros judiciales, se realizó el habitual sorteo para definir qué magistrado debía entender en el caso y el primero de los elegidos se excusó por mantener una relación cercana con el sentenciado, lo que vería afectada la debida imparcialidad en un magistrado. Fue Renato Roca quien declinó la responsabilidad y como argumento sostuvo: " El inculpado resulta ser persona con la que me une un sincero afecto personal sostenido en el tiempo por tratarse de un funcionario judicial con el que he mantenido vínculo no sólo laboral a lo largo de mi desempeño como integrante de este Poder Judicial, sino público trato amistoso, de confianza y estima recíproca".