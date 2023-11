Sigue el misterio por la pareja que adultera fernet y engaña a comerciantes de Rivadavia

Todavía no hay denuncia policial por la pareja de jóvenes que engaña a los comerciantes de Avenida Ignacio de la Roza en la zona de la Villa Rodríguez Pinto, Rivadavia .

"Me han dicho que él era vendedor ambulante pero no sé. A mí me lo hicieron hace un mes atrás", reveló la dueña de una distribuidora de bebidas de la zona.

Según su relato, fueron a comprar un fernet y luego volvieron con la excusa de que estaba fallado. "Nosotros se los cambiamos por las dudas para no quedar mal con el cliente pero después cuando vimos el video nos dimos cuenta de que eran los mismos y de la distribuidora nos dicen que el producto que ellos nos traen está en buen estado", detalló la comerciante. Así, los delincuentes se fueron con dos fernet al precio de uno.

Lo curioso es que, hasta el momento, no hubo más que mensajes de alerta entre quienes son comerciantes de la zona pero todavía nadie radicó una denuncia y no han podido identificar a los estafadores.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1719039141294272831%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1719039141294272831%7Ctwgr%5E12ed80eac2542aad2f3615a4a4fac1d1c8069b55%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fvideos-atrapan-las-camaras-los-fabricantes-fernet-trucho-rivadavia-n361642&partner=&hide_thread=false Maniobra de los fabricantes de fernet trucho (1/2) pic.twitter.com/kqdozCySaJ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 30, 2023