Señalan en otro hecho a los saqueadores de Santa Lucía: "A mí también me robaron estas 'lacras'"

Este martes comisaría 5ta dio a conocer la detención de los delincuentes Guillermo Exequiel Guevara (29) y Pablo Ezequiel Rodríguez (28), a cusados de desmantelar una casa de Santa Lucía . Tras compartirse la información en Tiempo de San Juan , otra mujer -no se da su nombre para resguardar su identidad y no tener represalias- comentó que estos sujetos entraron a robar a su casa de Trinidad, el lunes 22 de julio de este año.

“ A mí también me robaron estas 'lacras' . Me dejaron la casa toda revuelta”, comenzó diciendo la damnificada y aseguró que el buzo que tiene uno de los ladrones (foto) le pertenecía a su hijo.

“Se llevaron todas sus herramientas de trabajo, el mismo día que me robaron publicaron mis cosas. No pude verlas antes y recién este martes (por ayer) me encontré con la publicación que las habían vendido por Market Place”, añadió.

Y finalizó: “Lo que más me duele es mi computadora ya que soy docente y es mi herramienta de trabajo. Ahí tengo todo lo de mis alumnos y las herramientas de mi hijo que compramos con mucho esfuerzo. Tengo la esperanza de volver a encontrarlas”.

El robo en Santa Lucía

Guillermo Exequiel Guevara y Pablo Ezequiel Rodríguez fueron aprehendidos por personal de comisaría 5ta en el interior del barrio Valle Pintado de Santa Lucía, cuando intentaban huir con todos los elementos de valor que habían robado en una vivienda ubicada por calle Belgrano.

Al ser atrapados de manera flagrante, los dos imputados quedaron a disposición de Flagrancia por el delito de robo agravado.

A estos sujetos le secuestraron una mochila con varias zapatillas, una notebook, joyería varia y dos televisores envueltos en una colcha.