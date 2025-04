Revés judicial para Denise Robles Bonade y Rubén Martín González, en la mira por múltiples estafas: los enviaron al penal

Esta impugnación de medida cautelar fue pedida por la fiscalía de UFI Delitos Informáticos y Estafas y cuatro abogados querellantes, uno de ellos no estuvo presente. En los argumentos dados por la fiscal de impugnación Marcela Torres no pasó por alto la resolución que dictó el juez Roberto Montilla, que ahora está en el ojo de la tormenta y que hace una semana atrás decidió apartarse como juez de esta causa.

Al inicio de su argumento expresó que ya la audiencia fue un “gran desorden” y que tenía una “clara falta de dirección en l audiencia. Como así también expresó que la resolución del juez fue arbitraria, sin coherencia y con falta de fundamentos.

Las denuncias han aumentado y ya son más de 100.

Esta parte dijo que el juez se limitó y no dijo el por qué de no enviar al penal y además se extralimitó porque en la audiencia, la defensa de Rubén Martín González no pidió por la detención domiciliaria como medida cautelar, y la fiscalía expresó que debía hacerlo. “No lo dijo en su resolución, pro si haciéndolo públicamente como si fuera parte de su resolución”, expresó la fiscal Torres.

Para la jueza de Impugnación hay un claro entorpecimiento en la investigación y usó un argumento que dijo el fiscal Guillermo Heredia. Donde se incorporó una prueba durante la investigación que el 28 de marzo último hay registro que de la casa de Robles Bonade se llevaron varias cajas una camioneta y un auto.

Por esta razón, la fiscal de impugnación pidió la nulidad parcial de la resolución del juez Montilla y solicitó la prisión preventiva para los dos imputados. Argumentando que existe un dolo en las maniobras que se están investigando en contra de estos:"Se han quedado con dinero que no era de ellos con ánimo de lucro. Existe la voluntad de no pagar".

Los abogados querellantes, Echegaray, Idemi y Balmaceda dieron a lugar a lo que argumentó fiscalía. Pero la defensa a cargo de Carlos Reinoso (por parte de Martín González) y Fernando Castro representando a Denise Robles Bonade, expresaron estar en contra de que sus clientes fueron enviados al penal de Chimbas para cumplir la medida cautelar. Castro finalmente, solicitó que se le realice a su clienta la junta interdisciplinaria. Por esto último, la magistrada Rosso de Balanza ordenó en su resolución que se haga de manera inmediata la junta interdisciplinaria a Robles Bonade; con los puntos de pericia que ya se pidieron en la audiencia de formalización.