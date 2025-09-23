Rawson: una embarazada de cinco meses terminó en el hospital tras chocar en moto contra un perro

Una joven de 25 años que cursa un embarazo de cinco meses debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson luego de sufrir un accidente de tránsito en ese departamento.

El hecho ocurrió este martes en calle General Acha, casi Manuel Quiroga, a la altura del barrio Amecom, cuando la moto en la que viajaba impactó de lleno contra un perro que se cruzó en la calzada.

Según informaron fuentes policiales, la mujer era llevada por su pareja a un control médico en una salita de salud cuando el animal apareció de manera repentina. El conductor, que se desplazaba en una moto de 250 cc, no pudo esquivarlo y ambos terminaron en el pavimento tras una violenta caída.

La embarazada fue trasladada en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital Rawson para ser evaluada, mientras que el hombre sufrió golpes menores. El perro murió en el lugar a causa del impacto.

Personal de la Comisaría 36ª de Rawson intervino en el siniestro y realizó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.