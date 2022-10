Rawson: ladrón atacó a puntazos a un portero del camping CESAP

De no creer

De no creer El robo inexplicable en el Depósito Judicial de 9 de Julio: ¿Un policía se quedó dormido?

El camping CESAP queda ubicado en calles Superiora (Dr. Ortega) y Frías.

“Me pilló de pie, estaba encapuchado, con gorra y barbijo. Me dijo que le diera todo lo que tenía, yo se lo iba a dar, pero cuando hice un paso atrás me largó un puntazo al abdomen y lo esquivé. Agarré una silla y lo enfrenté, me tiró dos puntazos más y luche hasta que lo saqué en la calle”, contó el damnificado.

El cuchillo nunca se lo pudo sacar al ladrón y él cree que lo tenía atado “Para mí la faca la tenía atada en la muñeca”, explicó.

Los ataques en la zona son recurrentes, en el colectivo Línea 207 siempre son víctimas o también los niños que salen de hacer gimnasia. “Hay veces que los niños no los pasan a buscar, se van a tomar el colectivo y les roban. Ahora a una nena la golpearon en la Vía Rápida para sacarle el celular” contó el damnificado.

“Esto es de todos los días, siempre los estamos esperando”. “Esto es de todos los días, siempre los estamos esperando”.

La denuncia de este ataque ya fue radicada en comisaría 25ta. El herido fue visto por el médico legista, afortunadamente no recibió ningún puntazo en el cuerpo, solo tiene un fuerte golpe y moretón en el estómago.