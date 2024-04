Quiénes serían los empleados de Ambiente investigados por contrabando por la Justicia Federal

Según las versiones oficiales, los hombres que cumplían tareas por el operativo de Semana Santa en “Guardia Vieja” (donde está el límite con Chile) e Iglesia fueron atrapados en la Aduana sanjuanina con 10 cubiertas. Si bien se estimaba que habían cruzado al país trasandino, desde Gobierno confirmaron que no pasaron hacia el país limítrofe y que tampoco se dieron a la fuga; por el contrario, dijeron que mostraron colaboración.

Las 10 cubiertas que tenían eran 4 de automóvil, 2 de camioneta, 2 de motocicleta y 2 usadas. Es por ello que debieron dar las explicaciones pertinentes y aseguraron que encontraron las cubiertas a la vera de la ruta. Fue por eso que detallaron que quedaron de acuerdo con Gendarmería para transportarlas.

No obstante, desde Gobierno informaron que no debían utilizar la camioneta para hacer este tipo de transportes y además destacaron que no era su tarea asignada.

A partir de ello, la Justicia Federal inició una investigación por la presunta violación al Código Aduanero y, paralelamente, la comisión administrativa de Gobierno se hará cargo del sumario administrativo correspondiente contra estas personas.

El Código Penal Argentino sostiene que "será reprimido con prisión de 2 a 8 años el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones".