Quién era el hombre que encontraron sin vida en Chimbas

Fue una vecina, quien al detectar que hacía alrededor de cinco días que no lo veía decidió llamar al 911, quienes se apersonaron hasta el lugar acompañados del hijo de Elizondo. El cuerpo de Orlando se encontraba sobre la cama, en posición decúbito dorsal, es decir, boca arriba. Fuentes oficiales precisaron que el cuerpo presentaba signos de avanzada descomposición, por lo que no descartan que llevara días sin vida. Si bien en el interior de la vivienda no había signos de violencia o que alguna apertura haya sido forzada, debido a las características del hecho fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Hasta la vivienda de Orlando llegaron funcionarios de la UFI 2 Delitos Especiales, personal de Criminalística y efectivos de la Subcomisaría Cipolletti, quienes procedieron al levantamiento y posterior traslado del cuerpo.