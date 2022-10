Preso por amenazar de muerte a su expareja: "Decile que se cuide porque la ando buscando"

“Me sacó toda la liquidación la p… de tu madre, ya va a ver qué le voy a hacer, ahora fíjate de lo que soy capaz. Mala leche hija de p…, todo tiene un fin en esta vida. Tu madre me las tiene que pagar, ya me pasé de bueno. Es hora de que me las cobre todas. Lo prometo me las voy a cobrar decile que se cuide porque la ando buscando” por esta grave amenaza de Victor Orlando Parada realizada a su expareja, fue condenado este miércoles en el Sistema Acusatorio y se le dio una pena de prisión efectiva.