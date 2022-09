Piden echar al jefe policial sanjuanino que chocó un móvil por llevar a la mujer a su casa

Esa es la sanción que solicita la Subsecretaría de Control de Gestión por considerar que el jefe policial cometió una falta grave, violó sus deberes como responsable de una dependencia y dañó un bien de la institución, revelaron fuentes oficiales. Por otro lado, la defensa de Poblete tiene aún la posibilidad de apelar dicho dictamen. Además, falta la opinión de la Jefatura de la Policía y la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque en muchos de los casos no ponen objeciones a los pedidos efectuados por los instructores de las causas administrativas y su equipo legal.

El comisario Poblete se hizo más conocidos por los escándalos, que por su labor en la institución policial. TIEMPO DE SAN JUAN contó su derrotero, que en cierta manera comenzó en noviembre de 2019. Cuando él era uno de los jefes de la Seccional 5ta de Santa Lucía, también sacó un auto Chevrolet Corsa del personal de calle de esa dependencia y tuvo un leve accidente en la vía pública

El resultado fue que el vehículo terminó con el parabrisas roto, al igual que una óptica y en un espejo retrovisor dañados. Lo insólito fue que guardó el auto en ese estado, pero luego el personal de la comisaría descubrió que el rodado estaba dañado y se armó el escándalo. En aquel entonces abrieron una investigación interna y siempre se mencionó a Poblete como la persona que sacó el vehículo para uso particular, pero la causa quedó en la nada, afirmaron fuentes de la misma Policía.

El accidente en Pocito

El domingo 20 de febrero de este año, el comisario José Poblete volvió a meterse en problemas. En ese entonces era el segundo jefe de la Seccional 6ta y estaba a cargo de la comisaría en razón de que el titular se encontraba de licencia. Esa noche sacó el auto Renault Logan de la brigada de calle de esa dependencia, supuestamente para buscar a su pareja, la cabo Yamila Mulet, y llevarla a su casa en Pocito. La mujer trabajaba en la Brigada Femenina.

Para mala suerte de ellos, mientras transitaban por calle Vidart chocaron contra un motociclista. Eso fue en cercanías de calle 8, en Pocito. El hombre de la moto sufrió heridas, de modo que tuvieron que llamar al 911. A los minutos llegaron los policías de la Seccional 7ma y confirmaron que en el auto viajaban el comisario Poblete y la cabo Mulet y que era un vehículo de uso oficial de la comisaría de Villa Krause.

Constataron que Poblete se encontraba alcoholizado, el dosaje arrojó que tenía 0,28 gramos de alcohol en sangre, según fuentes del caso.

Ahí empezaron a saltar las irregularidades. Las fuentes policiales afirmaron que el coche era manejado por la mujer policía, pese a que nada tenía que hacer en ese coche dado que pertenece a otra dependencia.

Las explicaciones del comisario y su mujer no alcanzaron. No pudieron justificar qué hacían en Pocito con un móvil policial, pues no se encontraban afectados a ningún operativo y en apariencia estaban usando el vehículo para cuestiones personales.

A la semana del escándalo, el comisario Poblete como su mujer fueron suspendidos y les abrieron un sumario administrativo. Tiempo después volvieron a ser noticias por una pelea de pareja, en la cual intervino la Policía a raíz del llamado de la mujer al 911. Ese caso no avanzó porque finalmente la señora no radicó la denuncia.