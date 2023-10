Picada mortal: advierten que la causa contra el conductor mayor se formalizará la próxima semana

El mismo permanece en libertad y aún no fue llamado por la Justicia, ni en calidad de sospechoso ni en calidad de testigo. Pese a las evidencias del caso, que lo sitúan en las inmediaciones de donde ocurrió la tragedia, el automovilista no fue requerido y, sobre ello, expertos consultados indicaron que eso sucedió porque ante una posible imputación, las autoridades judiciales resolvieron no llamarlo.

Desde el entorno de la querella, a este diario le habían aseguraron en exclusiva que la familia de Lucía no sólo ponía el ojo en la participación del conductor de la Toyota, sino también en la de otros dos automovilistas, también mayores de edad.

Mientras tanto, la causa que cursa en la justicia de menores, que tiene a un adolescente de 17 años detenido en el Instituto Nazario Benavídez e imputado por homicidio simple, avanza con la intervención de un perito especializado en Accidentología Vial y con las declaraciones testimoniales que se desarrollarán esta semana.

Las fuentes detallaron que de las declaraciones previstas, cinco de ellas serán en Cámara Gesell, puesto que se trata de menores los que deberán contar su versión de los hechos. El testigo que resta es mayor de edad y por tanto protagonizará una declaración testimonial común, en el Segundo Juzgado Penal de la Niñez.

Tras la participación el juez Alberto Caballero, que subrogó el cargo de la titular del juzgado, María Julia Camus retomará contacto con la causa a partir del miércoles.

Para la defensa del menor aprehendido, la evolución de la causa que se originará en la UFI de Delitos Especiales del Sistema Acusatorio la tiene sin cuidado. Es que para el defensor Nasser Uzair, no sería importante seguir de cerca el desarrollo de ese expediente, si siquiera por la calificación que se pueda dar.

Consultado por este diario, el abogado señaló que si existieran calificaciones diferentes, por ejemplo la de homicidio culposo en la justicia de mayores y continuara la de homicidio simple en la justicia de menores, habría una disonancia. Es que dos imputaciones diferentes para un mismo hecho, resultaría para Uzair algo extraño.