Patricia Quiroga, de UDAP, defendió a su hijo policía involucrado a un hecho de violencia: "Él fue quien más lesiones recibió"

En un mensaje que compartió por WhatsApp, la gremialista señaló que su hijo fue el que más lesiones recibió tras la pelea. “Si un compañero no lo ayuda hoy mi hijo no estaría” , aseguró. Además señaló que Alaniz fue víctima del robo de su billetera y celular, que fueron recuperados dos días después del episodio tras el rastreo del teléfono.

Sobre la denuncia que hay contra el efectivo por golpear a una joven de 26 años, Quiroga detalló: “A las horas de la pelea una chica, que no es su pareja, se presentó a denunciar que mi hijo la había golpeado. La revisaron y la lesión es leve (un rasguño, un pequeño moretón, o cualquier pequeñez es leve... Eso me contaron los abogados)”, acotando que no justifica la agresión.

Y continuó: “Confío en la Justicia y en las investigaciones. Ahora solo queda esperar, confiar en Dios y decirles a los jóvenes que se cuiden”.

image.png Franco Alaniz y Patricia Quiroga

El episodio por el cual Alaniz fue apartado de las filas de la Policía de San Juan

Todo sucedió durante las primeras horas del 19 de febrero, cuando se llevaba a cabo “San Juan Cuarteto” en el Predio Ferial de Chimbas, y en las inmediaciones se produjo una gresca en la que había varias personas.

Tras terminar con la pelea, en la que intervinieron varios hombres, se terminó aprehendiendo a dos sujetos, quienes agredieron verbalmente al personal policial. Hubo amenazas e insultos. Al hacer la correspondiente averiguación de identidades, los dos detenidos resultaron ser policías: uno identificado como Rodrigo Colarte, de 34 años, y Franco Alaniz, hijo de la secretaria general del gremio UDAP, que representa a los docentes.

Alaniz se encuentra detenido en la Unidad Operativa Chimbas Sur, mientras que Colarte ya está en libertad. El hijo de la sindicalista deberá enfrentar en la Justicia el cargo de lesiones leves.