Padre e hija trabajan en un geriátrico de Chimbas y ambos están acusados de estafar a seis abuelos por casi $1.700.000

Todas las denuncias fueron realizadas por los residentes del Hogar Eva Perón y a cada uno les han sacado montos, que van desde los $173.500 a los $593.000.

WhatsApp Image 2024-08-02 at 21.46.37.jpeg UFI Delitos Informáticos

Fiscalía dijo que Gustavo Orellano tiene una prueba crucial. El Jefe de Personal del Hogar se encargaba -entre otras cosas- de custodiar las tarjetas de los residentes. La más complicada es su hija, porque la fiscalía comprobó que en su cuenta de Mercado Pago tenía cerca de 30 tarjetas de débito vinculadas.

El modus operandi investigado es que estas personas usaban las tarjetas de los jubilados y hacían compras online, extracciones o pagos a servicios como telefonía celular o de internet (Personal Flow).

El fiscal solicitó la prisión preventiva para los dos imputados, que la Investigación Penal Preparatoria sea por el plazo de un año y que queden imputados por el delito de estafa (seis hechos) en concurso real, a Priscila Orellano en calidad de autora y a Gustavo Orellano en calidad de partícipe necesario. Los abogados defensores solicitaron que sean investigados en libertad.

La jueza de Garantías, Flavia Allende, tras escuchar a laspartes definió imputar a los acusados y dejarlos en libertad con medidas coercitivas: no entorpecer la investigación y someterse al proceso, obligación de presentarse 1 vez al mes en comisaría 30ma, no salir de la provincia sin la debida autorización y prohibición de acercamiento con los denunciantes a una distancia de 200 metros y no comunicarse por ninguna vía. El periodo de IPP que dio fue de 8 meses.

WhatsApp Image 2024-08-02 at 21.46.39 (1).jpeg Jueza Flavia Allende.

El abogado de Orellano y una llamativa analogía por oposición con Elon Musk

Néstor “Roly” Olivera en medio de sus fundamentos para que su cliente quedara en libertad, usó una comparación que dejó atónitos a los presentes. “No sé, pero mi defendido no es Elon Musk o Bill Gates como para destruir o influir en las operaciones”. El fiscal había dicho minutos antes que si Gustavo Orellano quedaba libre podía entorpecer la investigación destruyendo u ocultando evidencia. Por tal razón, el letrado usó la comparación.

WhatsApp Image 2024-08-02 at 21.46.39.jpeg Néstor "Roly" Olivera

“Gustavo es inocente y lo vamos a comprobar durante el periodo de investigación. No ha tenido participación alguna y él (por Orellano) le entregó a fiscalía todo lo que le pidieron”, dijo el abogado.

Paola Miers, abogada de Priscila Orellano, expresó que todos pueden manipular las pruebas y que ella les prestaba el celular a compañeros de la oficina. Además, dijo que dos denunciantes estarían diciendo que los movimientos extraños los habrían hecho sus apoderados.