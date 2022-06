Nene muerto en un camping: qué castigo piden para el bañero

santiago.jpg Santiago, el nene de 4 años que murió ahogado en el club del Foro de Abogados de San Juan en diciembre.

Riveros dijo que "sabemos que se trata de un delito donde no hay intencionalidad, sí hay una responsabilidad de Molina de no haber velado por la integridad física de las personas que se encontraban en el natatorio. Como bañero, dentro del natatorio tenía la obligación de estar atento, de no permitir a los menores de edad ingresar solos, sin sus padres a la pileta, y de brindarles seguridad a todos los que estaban en la pileta. En este caso, con lo que señalan los testigos y hay una testigo principal que es quien ingresa al natatorio con su sobrina y encuentra al menor y da aviso, relata ella que el bañero se encontraba con su teléfono prestándole atención al mismo y que solo levanta la mirada cuando ella estaba frente a él y lo saluda, posteriormente sigue mirando el teléfono. Al ingresar la mujer encuentra al menor Furlotti y da aviso al bañero que es quien se arroja a la piscina y en el fondo encuentra el cuerpo del menor". El fiscal confirmó que además de los testimonios de testigos se hicieron pericias en el teléfono celular de Molina. En la pileta no había más personas que el nene cuando ingresó la mujer y lo encontró.

El fiscal dijo que la pena de inhabilitación se pedirá solo para ejercer el cargo de bañero, ya que el acusado es profesor de Educación Física pero el descuido se dio cuando cumplía funciones de guardavidas.