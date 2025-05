Murió José 'Pepe' Mujica, el ex presidente de Uruguay

El ex presidente de Uruguay , José 'Pepe' Mujica falleció este martes a sus 89 años, mientras se hallaba en su cachea situada en las afueras de Montevideo. El ex mandatario y líder político de la región luchaba contra un cáncer y en las últimas horas se hablaba que su situación se había agravado.

Desde su entorno habían manifestado que atravesaba la fase "terminal" de un cáncer de esófago y, en ese contexto, recibía cuidados paliativos para evitar el dolor. Quien lo informó fue su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, a un medio local. En enero de este año, Mujica había revelado que la enfermedad se había extendido por su cuerpo y que no haría más tratamientos.

El ex mandatario uruguayo hizo de la austeridad una bandera, al igual que se convirtió en un líder de peso en la región. Cada vez que pisó suelo argentino fue noticia y generó revuelo en más de una ocasión con sus declaraciones. Es que sus vínculos con sus pares políticos del país siempre fue materia de observación y discusión.

Es por esas formas que, a lo largo de su carrera política y las veces que estuvo al frente de la nación uruguaya, ganó adeptos y detractores, al punto que se transformó en una de las figuras políticas más importantes de Sudamérica y del propio mundo. A San Juan vino una vez, en 2010, cuando se desarrolló la Cumbre del Mercosur. Los hizo como presidente.

El ex presidente Mujica nació en Paso de la Arena, una zona de calas, piedras y guitarras en los suburbios de la capital. Demetrio, el padre, fue un pequeño estanciero que terminó en la ruina. Al morir, José cursaba el tercer grado y su madre, Lucy, ayudada por su hijo, se decidió a cultivar flores y verduras. Entre los 13 y los 17, corrió en primera para el Club Ciclista Universal de Canelones. Hubo entonces un poco de fútbol y algo de estudio con la intención frustrada de ingresar a Derecho.

Durante años, Mujica continuó entregado al campo y sus cultivos con la fidelidad austera de un jesuita en penitencia. Una vez, en un reportaje radial cuando ya era un personaje, reveló sus experiencias de botánico improvisado: “Un simple yuyito, por su color, me dice si hay nitrógeno y otro mineral necesario. Una gramínea incluso me habla por la forma que tiene. Yo observo a los trifolios de las leguminosas y advierto que buscan el mejor grado de incidencia de la luz. Hay una multitud de lenguajes que hay que oír”.

Contó esa misma anécdota en su cita con este cronista. Luego, ensimismado, cebó un mate en silencio mientras lo acariciaba con un trapito y lo secaba por debajo como una tía de barrio. “Por eso el que compra tierra nunca pierde”, dijo de golpe, iluminando una idea de gobierno y, a la vez, una afición por las cosas simples pero permanentes.

José Mujica fue preso por primera vez en 1964 por robar el depósito de una fábrica de Montevideo. Lo hizo porque era tupa –un integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, el principal grupo armado de Uruguay en la década de los 60– y había que juntar dinero para la organización.

La segunda vez cayó en 1970 y 1972, cuando fue detenido por ser tupamaro y luego logró escaparse. En el 70 lo encontraron en un bar de Montevideo y Mujica amenazó con resistirse. Pero le dieron seis balazos que lo llevaron a estar cerca de la muerte. Otra vez escapó y otra vez volvió a caer.

Su caída definitiva fue en agosto de 1972 y no saldría hasta marzo de 1985. Estuvo en la cárcel durante toda la dictadura militar del país, que se inició en 1973 y finalizó en 1985, cuando Julio María Sanguinetti asumió la Presidencia del país. En esa oportunidad fue catalogado como uno de los ocho jefes de los guerrilleros.

Estuvo preso en un lugar sin ventilación ni colchones. Y se volvió loco: empezó a hablar con las hormigas, a tener delirios y terminó internado en el Hospital Militar. “A principios de los 80 me llevaron al Hospital Militar. Tenía una persecuta de la gran puta, no paraba de tener visiones y cosas así. Vino una psiquiatra a atenderme. Me dio un puñado de pastillas y nunca tomé ninguna”, contó en el libro. Pero la mujer recomendó que lo dejaran leer y escribir y su vida cambió por completo.