Modelo erótica y militante denunció que un candidato presidencial pide 60.000 dólares por una candidatura

Pero ahora apareció otra denuncia de un tenor similar. La hizo Silvina Soria, una dirigente del partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que además es modelo erótica en el popular sitio de contenido para adultos Only Fans.

image.png Silvina Soria, trabajadora en Only Fans

Soria, quien aspiraba a ser concejala por su partido, aseguró que desde La libertad avanza “pedían 60 mil dólares para ser candidato a intendente, es todo oscuro, muy trucho”.

Pero no sólo para la intendencia, un puesto importante, sino que “para ser concejales o consejeros escolares también pedían plata en dólares”.

Soria destacó que, en declaraciones que rescató Perfil, “yo pensaba que se iba a ordenar en base al conocimiento, a la militancia, a la meritocracia, pero no. Acá es todo por plata”.

Tras las denuncias aseguró haber sido víctima de amenazas y persecuciones: “Estoy segura que fueron ellos, los armadores”, apuntó, en relación a Arnaldo Díaz, Carlos Curestis y Miriam Niveyro, todos designados por Sebastián Pareja, quien en las últimas horas fue relevado del puesto de armador político en la provincia de Buenos Aires.

biLaEL2Tj_720x0__1.webp

Soria, que antes de dedicarse a producir y vender contenido para adultos fue "piquetera y K", hasta que se volcó a las ideas libertarias, aseguró que “lo seguí hasta donde pude, pero no vi pero de su parte que me hayan cuidado. Y eso que yo me comunicaba con Lilia Lemoine (asistenta de Milei) para contarle todo esto. Es una desilusión. Hice todo lo que pude, pero me decepcionó, esto una cascara vacía”.