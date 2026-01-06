Misterio en Mendoza: hallaron a una mujer sin vida en una acequia

Durante la noche del lunes fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una acequia en el departamento mendocino de Guaymallén. Si bien las circunstancias del deceso son materia de investigación, las primeras pericias indican que no habría intervención de terceros y que la muerte se habría producido por ahogamiento.

El hallazgo se registró pasadas las 22, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un cuerpo flotando en una cuneta ubicada en calle Victoria al 2400, en la zona de Villa Nueva. Efectivos policiales, Bomberos y personal de Policía Científica se trasladaron hasta el lugar para realizar las tareas correspondientes.

Al arribar, constataron que se trataba del cadáver de una mujer, quien no llevaba remera al momento del hallazgo. Fuentes policiales señalaron que no fue posible identificarla en el lugar mediante el sistema biométrico, ya que la humedad en las manos impedía la correcta toma de huellas dactilares, según informó Diario Los Andes.

En el sitio trabajó personal de la Fiscalía de Homicidios, que encabeza la investigación, mientras se aguardaban los resultados de la necropsia practicada por el Cuerpo Médico Forense para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Según los primeros informes, el cuerpo no presentaba heridas compatibles con una agresión, sino únicamente escoriaciones en las rodillas, presuntamente ocasionadas por el arrastre del agua dentro de la acequia.

Por el momento, la causa fue caratulada como “averiguación de muerte”, a la espera de lograr la identificación de la víctima y establecer cómo se produjo la caída al cauce, además de determinar si padecía alguna patología previa.