Menores ahogados en un canal: la desesperación y el dolor de los familiares

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1622703929942323200 Dolor y desesperación de familiares de los menores ahogados en un canal de La Bebida pic.twitter.com/1ttoX7BHRa — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 6, 2023

De inmediato, otros chicos de las mismas edades comenzaron a buscarlos, pero al no divisarlos dieron aviso a la Policía. A pesar de los esfuerzos por recorrer las inmediaciones y la longitud del canal lo más rápido posible, las sospechas de que se habían ahogado crecieron hasta que personal especializado de rescate lo confirmó.

IMG_1607.JPG

En las puertas de la usina ubicada en calle Pellegrini, frente al barrio Portal de Rivadavia, familiares y conocidos de las chicos que perdieron la vida se apostaron a la espera de que los cuerpos fueran sacados por Criminalística y la Policía Científica.

IMG_1619.JPG

Algunos parientes que viven en las cercanías se hicieron presentes y no ocultaron su dolor. Es por ello que se los vio rotos en llanto y abrazados buscando consulto tras la fatalidad.

IMG_1615.JPG

A pesar de las advertencias de efectivos policiales situados en el ingreso de la usina, que le indicaron a esta cronista que evitara sacar fotos ya que la seguridad no estaba garantizada, el ambiente caldeado no se hizo notar. Eso sí, los allegados a las víctimas evitaron hacer declaraciones a la prensa, dado el shock en el que se encontraban. No obstante, la hostilidad que se había anticipado, no existió.