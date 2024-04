Mario Matic declaró: "No voy a permitir que vengan a decir tantas barbaridades de cosas que no he cometido"

WhatsApp Image 2024-04-18 at 13.18.42.jpeg El juez de juicio, Juan Gabriel Meglioli, dará a conocer el veredicto este viernes.

Otra de las declaraciones que dio el sindicalista Mario Matic fue: “No voy a aceptar y no voy a permitir que vengan a faltarme el respeto; a decirme tantas barbaridades de cosas q no he cometido. Tengo un dolor muy grande porque yo a las nenas las quiero. Hicieron que perdiera esta relación”.

Y en sus palabras finales expresó: “Desde el primer día me declararon como un delincuente. No voy a dejar de creer en la justicia”.

El fiscal Raúl Iglesias de UFI ANIVI y la abogada querellante Sandra Leveque siguieron firmes en su postura y solicitaron la pena de 9 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual simple reiterado triplemente agravado, por el vínculo, condición de guarda y el aprovechamiento de la convivencia preexistente con un menor.

La defensa a cargo de César Oro solicitó al juez la absolución. Este viernes, el acusado tendrá el derecho de dar sus últimas palabras y después la máxima autoridad dará a conocer el veredicto.