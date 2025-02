Malestar porque aún no llevan al Penal al conductor alcoholizado que provocó dos muertes en 9 de Julio

Empieza a crecer el malestar por el trato especial que estaría recibiendo al conductor que dio positivo en alcohol, cocaína y marihuana y que provocó la doble tragedia de 9 de Julio en enero último. La familia de una de las víctimas denunció que, pese a que hay una orden judicial, aún no trasladaron a Marcos Gabriel Pereyra al penal de Chimbas y estaría recibiendo un trato especial porque es sobrino de una alta funcionaria de la Policía de San Juan.

image.png Así quedó el auto que conducía Aballay Allende, el segundo fallecido.

En el choque murieron Aballay Allende, el amigo de Pereyra, y Torres, el conductor del otro rodado. La pareja de este último quedó herida, pero sobrevivió, al igual que Pereyra. Después se conoció que el examen toxicológico reveló que en su orina y su sangre encontraron evidencia del consumo de cocaína y marihuana. Faltaba determinar si esa noche se drogó o los restos hallados eran consecuencia de su adicción.

En la audiencia de formalización que fue realizada el 22 de enero último, el fiscal Sebastián Gómez de la UFI Delitos Especiales imputó a Pereyra del delito de homicidio culposo y lesiones culposas agravadas por conducción temeraria y pidió la prisión preventiva. Fue así que el juez Eugenio Maximiliano Barbera dispuso que el conductor de 9 de Julio continúe detenido por el plazo de 6 meses mientras avanza la investigación.

Ese mismo día, un funcionario de la Oficina Judicial Penal envió a la División Antecedentes, a la Comisaría 11ra –lugar donde estaba preso- y a la Dirección de Coordinación Judicial la orden para que se hiciera efectivo el traslado de Marcos Gabriel Pereyra al Servicio Penitenciario Provincial. Fuentes policiales contaron que habitualmente este trámite demora, pero en este caso la resolución del magistrado fue remitida de inmediato para que llevaran cuanto antes al imputado a la cárcel.

image.png La última foto de Mirko, otro de los fallecidos, junto a Pereyra.

El problema es que transcurrieron dos semanas y hasta la fecha no trasladan al sospechoso al penal de Chimbas. Brenda Torres, prima de Alberto Torres, hizo una publicación en Facebook para denunciar tal situación: “Ya hace varios días nos enteramos que la tía de Gabriel Pereyra, Josefa Pereyra - Comisario General de la policía de San Juan estaba retrasando su traslado. Decidimos dejar que la justicia actuará confiando que todo iba a salir bien. Pero nos llegó información de una fuente confiable que lo movieron de la comisaría N°11 (Dpto 9 de Julio) a la comisaría de Médano de Oro para seguir retrasando su traslado al Penal y así no poder pasar estos 6 meses en dicho lugar. Nos dijeron también que lo movieron para que no podamos ir a marchar pidiendo justicia por mí primo al departamento 9 de Julio”.

Esto fue advertido por otros miembros de la fuerza provincial, que también confirmaron ese parentesco entre el imputado y esa funcionaria policial, mientras tanto crece el malestar entre las familias de los dos fallecidos en el accidente.