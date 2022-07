Los Bonnie y Clyde sanjuaninos: quedaron sentenciados por robar alumbrado público

Los enamorados se encontraban en un auto color negro. Cuando los uniformados llegaron al lugar vieron como el hombre, identificado como Gabriel Esteban Quiróz, trasladaba hasta su Fiat Siena una lámpara en sus manos.

Otro dato de la pareja de ladrones es que el vehículo no poseía patente, ni en la parte delantera, ni trasera. La mujer, identificada como Bárbara García, tenía la chapa en el interior del auto. No solo eso, si no, 6 lámparas robadas.

Además, en el interior del rodado, los efectivos encontraron una linga, una llave francesa y una maza que fueron secuestrados. Por otro lado, había seis postes doblados sobre la banquina.