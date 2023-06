Los audios del horror: escuchá las estremecedoras amenazas y humillaciones del asesino de Rodeo a su expareja

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1664088622276935683 El audio de un asesino sanjuanino pic.twitter.com/NjHfEvkpub — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 1, 2023

Montaño había descubierto que existía una relación entre la joven y Quiroga. Fue ahí que se hizo pasar por la chica y le envió mensajes a “El Merluza” para citarlo esa noche en las afueras de pueblo de Rodeo, según la acusación. Este último concurrió a la cita. Y Montaño, que obligó a la joven a concurrir a ese lugar, lo atacó a golpes con un hierro hasta matarlo. Luego quemó el cuerpo durante toda la noche para no dejar rastros y arrojó los restos en la letrina de su casa.

image.png La víctima. Este es Rubén "El Merluza" Quiroga, el iglesiano asesinado en mayo de 2020.

La misma joven, que en principio fue imputada como cómplice, contó que nunca quiso participar del asesinato. Pero el sadismo de Montaño era tal, que la llevó obligada para que sufriera viendo cómo mataba al otro hombre y encima la atormentó en los días siguientes.

El audio que se escuchó en el martes último en otra audiencia del juicio que preside el juez Martín Heredia Zaldo, de la Sala I de la Cámara en el Penal y Correccional, pinta en carne y hueso el odio y el morbo de Luis Montaño. En esa comunicación, el hombre llama a la chica para exigirle que le mande fotos cada diez minutos y un video cada una hora, todo esto en medio de los llantos desconsolados de ella.

juez.jpg El juez. El juicio es presidido por el juez Martín Heredia Zaldo, de la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional.

“¿Me has escuchado?¡Hablame! ¡Hablame, hija de p…! ¿Me has escuchado?, le grita Montaño, increpándola. Más adelante le repite: “Bueno. Son seis fotos por una hora, y un video cada hora…” La agresividad con que le habla es perturbadora y una amenaza cierta. Al final le expresa, “no me calienta si no dormi (sic)” y se despide con: “¿escuchaste? ¡Ya me lo hacé!”

El diálogo se dio en esos días en que Montaño estaba trabajando en una mina y la joven permanecía en su casa de Rodeo. Fuentes del caso relataron que fueron muchas las comunicaciones en las que se oye que éste admite haber cometido el asesinato, además amenaza a la chica para que no cuente nada y la hostiga de una manera cruel. Esos días también la obligó a raparse con el solo objetivo de humillarla.

Fiscal.jpg La acusadora. La fiscal de cámara Marcela Torres acusa a Luis Montaño por el delito de homicidio agravado por el ensañamiento y alevosía.

Los investigadores sospechaban que iba a matar a la chica. Cuando los policías reunieron pruebas suficientes –la víctima todavía seguía desaparecida- allanaron la casa de Rodeo y detuvieron a Montaño. Recién ahí ella se largó a llorar y contó todo sobre el crimen. Ahora el iglesiano es enjuiciado. La fiscal de cámara Marcela Torres le atribuye el delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, lo que puede valer una condena de reclusión perpetua.