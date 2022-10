Lo eligió como padrino de su hijo, pero este se aprovechó de ella y la abusó

Este último domingo, una joven de 20 años vivió una pesadilla en Rivadavia. Un hombre de 58 años, el cual había elegido para que sea padrino de su hijo, abusó de ella . La manoseó. Ella se negó siempre y este la dejó ir, pero si ella no le decía nada a nadie. La chica no se quedó callada, comentó la situación al padre de su hijo y fueron al CAVIG a radicar la denuncia.

Este hombre además deberá cumplir con ciertas reglas de conducta: fijar domicilio, no debe acercarse ni provocar actos turbatorios a la víctima y no debe comunicarse con ella por ninguna red social; no debe consumir en demasía estupefacientes y bebidas alcohólicas.

Sobre el hecho en sí, todo pasó el domingo 23 de octubre en la mañana. Este hombre y la joven se juntaron en la Estación Córdoba. Los dos se juntaron porque iban a ir a la casa de una abogada que supuestamente le iba a dar trabajo a la joven. Llegaron a Rivadavia, pero este hombre le dijo que su amiga no estaba y la llevó para su casa “para hacer tiempo”, la chica confió en él y aceptó.

Ya en la casa, este hombre le dijo a la joven que él le podía dar un departamento, un trabajo y ayudarla con el bebé, pero si se acostaba con ella, textualmente le habría dicho “Yo te puedo ayudar si vos te acostas conmigo”. Ella se negó, pero este se le abalanzó, forcejeó y la manoseó.

Ella se largó a llorar y le dijo que se alejara. A lo que este le dijo que iba a hacerlo, pero si ella no decía nada y “chapeó” diciéndole que él tenía muchos abogados y que se manejaba con plata. La joven, aterrada por lo que había vivido, aceptó y se fue. Apenas salió, la damnificada le habló por teléfono al padre de su hijo y le contó lo que le pasó. Minutos después, ambos se dirigieron al CAVIG y pudieron constatar en ella que tenía lesiones en su cuerpo.