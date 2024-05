Llevaron al penal de Chimbas a los 4 federales de los $20 millones y se conoció la denuncia por robo del camionero

Los cuatro efectivos de la brigada de la Agencia Regional Cuyo de la Policía federal, apresados la semana pasada por el presunto robo de $20 millones a un camionero, fueron trasladados al penal de Chimbas. Aunque eso agrava las condiciones de detención de todos ellos, fuentes del caso aclararon que todavía no hay prisión preventiva y la investigación avanza para determinar si los policías se apoderaron realmente de ese dinero. Porque eso fue lo que sostuvo el chofer tucumano en su denuncia, a la cual tuvo acceso TIEMPO DE SAN JUAN.

Los dos primeros fueron indagados el lunes último y declararon en compañía de su defensor, el abogado Gustavo De la Fuente. Ambos admitieron que realizaron controles de rutina en el puesto Fitosanitario de Vallecito la madrugada del 24 de abril último, pero negaron haber hecho algún procedimiento que involucrara al denunciante, el camionero Isaías Eusebio Arce, y que tampoco vieron dinero. Los otros policías directamente se abstuvieron de declarar.

La denuncia del camionero parece muy creíble. Arce relató que iba a Mendoza, que paró su camión Volvo en el control Fitosantario de Vallecito y en el playón fue entrevistado por “al menos cinco efectivos de la Policía Federal”, en una camioneta Ford Ranger negra o azul. Estaban de civil y llevaban identificación de la PFA.

Los efectivos subieron a la cabina del camión y, mientras inspeccionaban en el interior, encontraron una bolsa con $10 millones y otro envoltorio con 1 millón, aseguró. Los policías después vieron la tapa de un compartimiento que estaba cerrada y pidieron que la abriera. Fue ahí que hallaron otras dos bolsas, cada una con $10 millones. Ese dinero era para pagar a proveedores en el mercado de Mendoza, se justificó el chofer.

“Hay que bajar todo”, ordenaron los policías, según la denuncia. Los efectivos también le quitaron el celular y, al revisarlo, observaron la conversación con otro camionero con quien dialogó sobre los controles y “movimientos extraños en la ruta”. Según el chofer, siempre hacen eso con otros choferes para protegerse entre ellos y advertirse sobre posibles peligros en el camino.

“Vos traes otra cosa”, comentaron los policías, según la denuncia. De hecho, lo señalaron de ser un “puntero” –que abre el paso o alerta- y pasar información a otras personas sobre los operativos viales, comentó. También le preguntaron por el otro camionero y Arce respondió que era su compañero, que al igual que él, traía dinero efectivo para pagar a proveedores, según la versión.

El camionero contó que los policías hablaron entre ellos y después le informaron que le devolvían sólo $11 millones, que es el monto “permitido” para circular. Los otros 20 millones quedaban secuestrados e iban a remitirlos al Juzgado, le dijeron, según el tucumano.

Señaló que los policías labraron un acta del procedimiento, se la leyeron y le hicieron firmar, pero no le dieron copia ni le permitieron fotografiarla. En cambio, los efectivos lo llevaron junto al camión y a la patente y le sacaron fotos, describió. Además, le pidieron el número de celular de su empleador y otros datos para “notificarle” del operativo, contó.

De acuerdo a la denuncia, el camionero continuó su recorrido y avisó de lo sucedido a su patrón, Florentino Condorí. Al otro día, esta persona llegó a San Juan y se presentó en el Juzgado Federal para conocer los motivos del operativo y reclamar el dinero, dado que traía los tickets comprobantes que acreditaban la procedencia de los 31 millones de pesos. Los funcionarios judiciales le informaron que no tenían registro de un operativo realizado por la Policía Federal y tampoco del secuestro de dinero. Eso desató el escándalo y la posterior denuncia en Gendarmería Nacional.

Los funcionarios judiciales averiguaron en la Policía Federal y el oficial Matías Barbeito informó que él junto a los suboficiales Altamirano, Puca y Vega estuvieron de operativo de control vial en Vallecito, la madrugada del 24 de abril último. Eso fue determinante para sus detenciones.

Del lado de los policías afirman que el camionero miente sobre ese supuesto operativo de incautación y que no está acreditado que llevara todo ese dinero. Y si esa plata existió, buscan que investiguen si él lo hizo desaparecer en el camino e inventó lo del robo, deslizaron en defensa de los efectivos. El caso es muy confuso, además no hay testigos y las cámaras de seguridad del control fitosanitario de Vallecito no funcionan desde hace 8 meses.