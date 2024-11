Liberan a un ex empleado judicial, acusado de violar a un joven en reiteradas ocasiones

Luego de que un ex militar y reconocido ex empleado judicial fuera imputado por abuso sexual, tras ser acusado de violar a un joven en reiteradas ocasiones, el juez de Garantías que intervino en la audiencia le dictó 3 meses de prisión preventiva. Es por eso que la defensa técnica de Pedro Cruz Oyarzun acudió al Tribunal de Impugnación y consiguió que pudiese recuperar la libertad.

El fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Erica Funes indicaron que los ultrajes iniciaron en 1997 y que luego se extendieron en el tiempo. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público formalizaron sólo por cuatro hechos y, por la gravedad de la calificación, solicitaron la medida coercitiva más gravosa para el acusado. Fue por eso que el juez de Garantías, Javier Figuerola, dio lugar a su requerimiento.

Por tal motivo, los abogados Néstor “Roly” Olivera y Marcelo Sandez plantearon que las pruebas no eran lo suficientemente graves como para mantenerlo tras las rejas. Acorde señaló el primero de los defensores, "se logró demostrar que los elementos de prueba agregados al legajo no tenían la contundencia necesaria para darle credibilidad al denunciante". Por lo tanto, eso no era motivo para restringir la libertad.

Así fue que el juez de Impugnación, Eduardo Raed revocó la medida gravosa y Oyarzun se marchó de Tribunales sin esposas. No obstante, seguirá siendo investigado por la fiscalía que le endilga ataques sexuales ocurridos en 2010, 2013, 2021 y 2024. Los primeros tres son por abuso sexual con acceso carnal y el último ocurrido supuestamente en abril, por abuso sexual simple.

Supuestamente estos ultrajes sexuales ocurrieron cuando Oyarzun se encontraba en diferentes reuniones con este joven, cabe destacar que los abusos ocurrieron cuando la presunta víctima era menor.

El Ministerio Público Fiscal tendrá el plazo de 8 meses para investigar el hecho y el magistrado también resolvió que se le incauten los datos del celular de este hombre.