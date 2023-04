Le dio una paliza a su novia de 15 años y le provocó una hemorragia

La menor fue a comprar con su hermana y cuando regresaban a su casa ambas fueron increpadas por Barrionuevo. La madre de las chicas escuchó los gritos y cuando salió de la casa se encontró al violento golpeando brutalmente a la joven de 15 años. El sujeto le daba piñas en la cara, en la espalda y con un rodillazo en la panza la terminó haciendo sangrar.

La madre de la adolescente llamó a la Policía y Barrionuevo quedó detenido. Este jueves 13 de abril llegó a un acuerdo de juicio abreviado y fue condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo. Sin embargo, el violento recibió una pena de prisión condicional y, por eso, no irá preso mientras mantenga su buena conducta y no se acerque a su ex.