La tragedia que impactó en una familia sanjuanina: el caso de Valeria Reinoso y el inicio del juicio a los médicos por mala praxis

El abogado de la familia, Ricardo Obregón Giraudo, aseguró en el programa "Arriba Córdoba" que los acusados serán juzgados por "lesiones gravísimas y culposas". "Queremos que haya una condena efectiva y que realmente podamos determinar que existió negligencia", expresó con firmeza.

Por su parte, dos de los hijos de Valeria, Lucía y Bruno Fiorelli, compartieron su dolorosa experiencia de convivir con su madre en estado vegetativo. "Mi mamá no está consciente, quedó su cuerpo físico, a ella la perdimos y desde ese momento fue aprender a vivir con su cuerpo presente pero ella ausente", declaró Lucía, visiblemente afectada.

Bruno, en tanto, agregó con tristeza: "No es una persona que cumpla un rol, no es más una madre, simplemente es un cuerpo que está". Ambos jóvenes coinciden en que no existe ningún tipo de comunicación con su madre, salvo una mirada vacía. "Hay que acostumbrarse a vivir con tu casa como un hospital", concluyó Lucía.

El Caso:

La familia Reinoso era paciente habitual del Hospital Privado de Córdoba, motivo por el cual no dudaron en acudir a este centro de salud para la intervención estética de Valeria. Sin embargo, aquel 10 de octubre de 2018, un error médico cambió sus vidas.

Según relató Luciano Fiorelli al portal El Doce, la cirugía de su esposa se desarrolló con normalidad, pero en la sala postoperatoria Valeria sufrió una intoxicación por opiáceos, medicamentos utilizados para el manejo del dolor, a los cuales ella era particularmente sensible. Esta intoxicación la dejó en un paro respiratorio prolongado, lo que derivó en una hipoxia cerebral y un daño irreversible en su cerebro.

Fiorelli también mencionó que en su momento el director médico del Hospital Privado, Ricardo Pieckenstainer, quien hoy ocupa el cargo de ministro de Salud de la provincia, le aseguró que "lo que le pasó a Valeria no tendría que haber sucedido, considerando los recursos del Hospital Privado".