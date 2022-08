La razón por la que Ortega sigue trabajando, pese al sumario administrativo que le abrió la Corte

La causa judicial que puso en el centro de la polémica una vez más a Juan Pablo Ortega , tras ser acusado por tráfico de influencias, provocó que la Corte de Justicia iniciara un sumario administrativo en su contra. Sin embargo, ello no implicó que fuera suspendido de sus tareas como funcionario judicial.

Lo que llamó la atención fue que a pesar de que los delitos que se investigan habrían ocurrido en el desempeño de funciones, la máxima autoridad judicial no tomó ningún tipo de medida preventiva, salvo la de iniciar una investigación interna para establecer si el funcionario que supo ser una estrella dentro del Poder Judicial cometió algún tipo de irregularidad.

En ese contexto, fuentes allegadas explicaron que la razón por la que continúa cumpliendo funciones en la Segunda Circunscripción es porque, de tomarse un dictamen más gravoso, podría significar prejuzgar de antemano y afectaría el principio de inocencia que rige.

En tal caso, una vez que haya resolución judicial, se actuaría conforme a derecho y la Corte se vería obligada a tomar una decisión más determinante, como las fuentes tribunalicias indicaron que ocurrirá con el médico forense Eduardo Recabarren, fue condenado a 4 años de prisión efectiva.

Mientras estuvo bajo la lupa, el perito de la Morgue Judicial no fue suspendido en sus funciones, aunque sí fue removido de su puesto. Finalmente, con la sentencia firme en su contra por abuso sexual en perjuicio de una nena, la Corte lo cesanteará.

Por su parte, Mario Parisí, acusado de violencia de género, tampoco fue suspendido. La decisión que tomaron las autoridades, en su caso, fue la de trasladarlo al edificio donde opera la Unidad de Análisis Documental y Jurisprudencia y la Biblioteca del Poder Judicial, lejos de los cargos de jerarquía que solía ocular al frente de la Unidad Conclusiva de Causas y de la Coordinación de Flagrancia.

Si bien cuando estallaron los casos de Parisí y Recabarren -que también salpicaron a Ortega- la Corte de Justicia optó por el silencio, en esta oportunidad su presidente ofreció declaraciones públicas en los medios. Es que molesto por las noticias que comparaban el accionar de la Corte local con el de Tierra del Fuego, que sí suspendió a un funcionario suyo por estar involucrado en una causa penal, Juan José Victoria defendió su postura.

"Esto es así porque está en juego la administración de justicia. La Corte en 24 horas se reunió y decidió la formalización de este sumario administrativo por hechos que se le imputan a Ortega y las otras dos funcionarias", argumentó. Y remarcó: "Lo hizo inmediatamente la Corte, en 24 horas resolvió lo que tenía que resolver, puede equivocarse pero que endilguen que está ocultando cosas, no, todo lo contrario. La Corte no oculta absolutamente nada. No puedo emitir una opinión de qué opino sobre el caso porque puede llegar a la Corte".