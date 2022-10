La prendieron fuego en Caucete y no hizo la denuncia: el agresor, detenido

La mujer tomó declaración en la UFI CAVIG y no quiso denunciar formal de lo que le ocurrió. Pero no solo eso, sino que también no supo distinguir quién fue su atacante, dijo que “era un sujeto desconocido, alto con capucha”. Pero la fiscalía de la UFI CAVIG no se quedó con los brazos cruzados, el fiscal Alejandro Mattar investigó el caso y actuó de oficio porque era un caso grave de violencia.