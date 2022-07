La mujer que se intoxicó con gas y fue salvada de morir por su hijo: "Tuvimos un Dios aparte"

Acorde manifestó la mujer que debió ser trasladada de urgencia al hospital, la situación que se presentó fue casi un milagro porque, de no ser por el mayor de sus hijos, la cosa podría haber sido peor.

Su hijo de 12 años le salvó la vida

Es que el chiquito llamado Tomás, que era el único que estaba despierto, puesto que se había quedado hasta tarde para ver una novela, encontró a su mamá desvanecida en la cama y se desesperó. Johana se había salido de bañar, pero no logró cambiarse. “Estaba convulsionando y él se asustó”, detalló.

e017637f-e185-4918-8c7c-bb4ffb43523a.jpg

De inmediato, el chico salió en busca de ayuda y, a los gritos, acudió a su vecina. Por casualidad, un efectivo de la Policía Motorizada pasaba por allí y a él también le pidió auxilio. “Se cayó dos veces cuando iba corriendo, también estaba un poco mareado”, detalló la madre.

“Fue un héroe, si no fuera por él no se qué habría pasado”, confesó. “Fue un héroe, si no fuera por él no se qué habría pasado”, confesó.

Afortunadamente, dos ambulancias llegaron y asistieron a la mujer y a los niños que estaban durmiendo. Los tres fueron llevados al Hospital Marcial Quiroga y allí permanecieron hasta las 4 de la mañana, cuando fueron dados de alta.

La mujer que contó su experiencia manifestó que, luego de revisar su casa, encontraron una fuga de gas en la estufa tipo pantalla que usan para mantenerse calientes. También, descubrieron que la ventilación del calefón estaba tapada y por eso estiman que ello cooperó para la intoxicación.

d5a25ecf-f364-45dc-ad8c-98f272e7e9be.jpg

“Pasamos mucho frío, por eso teníamos todo cerrado”, indicó la madre soltera, quien además detalló que duerme con sus hijos por el frío que pasan. Consultada por las necesidades que tienen, dijo que si alguien quisiera ayudar lo podría hacer con colchas o frazadas.