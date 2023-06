La Justicia de San Juan Impactada por el caso de censura: "Por qué tanto lío", dijo la jueza

abogados .jpg El condenado. Este es Mario Roberto Cabrera Cordone.

El abogado Cabrera Cordone es el hombre que fue condenado el lunes último por la jueza Maldonado, a través de un juicio abreviado, a la pena de 2 años de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. En otras palabras, fue un caso de intento de violación. El hecho sucedió el viernes 23 de junio último en una habitación del Hotel Del Bono Park. El mismo abogado Cabrera Cordone admitió en la audiencia que se masturbó frente al 'bell boy', que luego se abalanzó sobre éste, lo manoseó y después eyaculó sobre una toalla en el baño.

El juicio abreviado se llevó adelanto como tantos otros, con la diferencia que el defensor oficial César Oro pidió a la jueza que prohibiera a la prensa la difusión del nombre y la foto de Cabrera Cordone en razón al “alto relieve público del imputado”. El fiscal Alejandro Mattar, que pudo haberse opuesto, no dijo nada. Y la jueza Maldonado, en una medida nunca vista, comunicó a los dos periodistas presentes que tenían prohibido divulgar datos personales del abogado bonaerense. Eso desató el escándalo, que no tiene precedentes por la medida judicial.

jueza.jpg La jueza de la resolución. La medida de prohibir la divulgación de los datos del condenado la dio la jueza Celia Maldonado.

La jueza Maldonado, en una breve declaración dada este martes, dijo sin ánimo de polemizar: “Por qué tanto lío”. Luego prometió hablar sobre el tema más adelante, pero explicó que “fue un pedido de la defensa y, como el fiscal no se opuso, hice al lugar. Eso fue todo”.

El otro protagonista, el defensor oficial César Oro también quiso bajar los decibeles al escándalo. “Yo lo solicito en distintas audiencias. E incluso no tratándose de personas reconocidas en los medios, sino para resguardar la intimidad, la vida privada… En este caso la doctora Maldonado, con gran criterio creo que tomó esta decisión y lo vuelvo a decir no creo que haya sido un privilegio, sino se tiene en cuenta circunstancias de las personas”.

Caso abogado abusador: Habló el defensor oficial César Oro

Reconoció que su solicitud tuvo directa relación a la profesión del Cabrera Cordone. “Exactamente, porque se trata de un colega, de un profesional, que hasta el momento que yo lo pedí, todavía estaba intacto su presunción de inocencia. Después hubo otro desenlace con el juicio abreviado. Pero en el momento que yo lo pedí, todavía yo quería proteger la figura de la persona. Incluso lo he hecho con un montón de personas”, aseguró a TIEMPO DE SAN JUAN.

Lo cierto es que el pedido y la resolución de la jueza generó sorpresa y un escándalo. TIEMPO DE SAN JUAN decidió no acatar la medida dispuesta por la magistrada, pues sería avalar una restricción que cercena la libertad de prensa y porque no acepta ese trato especial con el abogado bonaerense. Este medio publicó casos de accidentes y causas judiciales en los que se mencionaron a ciudadanos comunes y también a docentes, policías, profesionales, funcionarios públicos y hasta un ministro de la Corte, entonces la decisión de la jueza resulta incomprensible.

Desde la Corte de Justicia, a través de su Departamento de Comunicación, informaron que no harán declaraciones, dado “que hay normativas al respecto” que regulan el Sistema Acusatorio. Otros fueron más duros. “Fue una animalada y una payasada. En esta causa no se afectaba a niños ni a la seguridad nacional. No veo cuál es el problema de dar la identidad de esta persona. La Justicia de San Juan no puede tener privilegios con nadie. Es una locura. Y no tiene sentido la medida. Con la gravedad de que esa prohibición fue notificada a los periodistas de TIEMPO DE SAN JUAN y a los que participaron de la audiencia, pero no al resto. Porque no hubo una notificación a todos los medios”, señaló un alto funcionario del Poder Judicial.

abogado.jpg En el hotel. Esta es una foto que figura en la causa del abogado Cabrera Cordone en el hotel.

Un magistrado, que prefirió no identificarse, opinó que la decisión de Maldonado fue una “torpeza”. La calificó como una excelente jueza, pero dijo “creo que no lo pensó bien y, como el fiscal no manifestó su rechazo, hizo lugar al pedido del defensor. Descarto que haya otra motivación”, dijo un colega de Maldonado.

Guillermo Toranzo, fue uno de los pocos abogados que opinó: “Me parece una canallada y discriminatorio con los otros procesados y condenados. Me parece totalmente discriminatorio y la ley no lo acepta”. Muchos otros letrados también se escandalizaron y aseguraron que no se explicaban por qué, en este caso, no podían dar el nombre del condenado.

Más medida, pero también clara, fue la abogada Sandra Leveque. “Si bien desconozco los fundamentos de la señora jueza, uno de los principios del proceso penal en el sistema acusatorio es la publicidad que va de la mano de la igualdad entre las partes. Este principio cede a los fines de proteger la identidad de menores víctimas, por ejemplo, pero no resulta un fundamento válido para impedir la publicidad de las audiencias y/o las resoluciones judiciales. Resguardar la identidad del imputado en función de la relevancia del cargo que ocupa, violenta además la igualdad ante la ley”, aseguró.