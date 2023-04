La indignación de la familia tras la liberación del sujeto que atacó a su ex en La Bebida

El sujeto que fue acusado de golpear, desnudar y abandonar a su ex novia en un descampado de La Bebida , junto a otros tres hombres, se presentó este viernes frente al juez de Garantías y a pesar de quedar formalmente imputado por tres delitos fue liberado , con la promesa de que no se acerque a la presunta víctima, una menor de 17 años, ni a su madre.

Es por esa razón que la Y.B, la mujer que lo denunció (no se publica el nombre para proteger la identidad de la adolescente, se mostró indignada con la resolución de la justicia, ya que aseguró que no se siente tranquila. Es que, tal como lo explicó cuando se conoció el caso, el señalado como el agresor incumplió con la restricción de acercamiento que se le había impuesto por un primer episodio de violencia.

Pese a la perimetral que pesaba sobre sus hombros, la madre de la chica contó que Pablo Martín Atampiz -en la mira por violencia de género- no sólo ronda todo el tiempo en sus vidas, sino que las amenazó de muerte con un mensaje mafioso arrojando gasoil en la puerta de su domicilio y, finalmente, tres días después perpetró el ataque. Previamente había tenido que usar una pulsera electrónica, según detalló, pero sólo la utilizó por 60 días.

"No puede ser que dejen a ese pibe suelto, no le interesa nada. Yo voy a seguir con el corazón en la boca", sostuvo y sentenció: "Tengo mucha bronca, mucha rabia porque no va a dejar de joder a mi hija y no va a parar hasta que me la mate".

