La increíble historia del español que murió solo en Médano de Oro y con $20.000.000

La primera sorpresa para los investigadores de la UFI Delitos Especiales N°4, a cargo de Francisco Micheltorena, Adrián Elizondo y César Recio, fue el dinero hallado en las furgonetas donde dormía Federico. El día que lo encontraron muerto, no secuestraron nada porque en la escena había olores nauseabundos. El señor llevaba más de 5 días sin vida. Al otro día, los investigadores entraron al lugar y encontraron 19.160 dólares y 460.000 pesos (cerca de 20 millones de pesos argentinos). Pero no solo tenía dinero sino también una notebook, módems, un arma de plástico (tipo revolver) y muchos “08” vacíos y completos, papel que se utiliza para la transferencia de automotores.

image.png Dinero secuestrado de donde vivía esta persona.

Creen que era un acumulador compulsivo, ya que vivía rodeado de mugre.

Fuentes de la investigación se sorprendieron y más los vecinos. Es que ellos creían que Federico vivía como un indigente. No sabían que el español tenía dinero, menos papeles de transferencias automotoras. Creían que no manejaba dinero.

WhatsApp Image 2023-10-18 at 19.08.08.jpeg En los furgones que están al fondo de la foto del lado izquierdo vivía el español, lo demás era mugre que él recolectaba.

Los lugareños lo señalaron a Arrebola como un vecino bueno, que no pedía dinero y no tenían ni una queja contra él. Comentaron que hacía dulces y los vendía y era muy predispuesto porque cuidaba una que otra finca de la zona cuando se lo pedían.

Los investigadores todavía no pueden esclarecer la procedencia del dinero. Desde la Justicia creen que recibía una pensión de España y no saben si mensual o trimestral. O también plantearon la hipótesis de que era robada, pero no hay pruebas -por ahora- que lo comprueben.

A Tribunales todavía no va nadie diciendo que es pariente de Federico Arrebola Giménez

¿Qué destino tendrá el dinero? Fuentes judiciales dijeron que no tienen conocimiento sobre parientes o una pareja formal en San Juan. C on el correr del tiempo no aparece un heredero, la plata quedará en manos del estado.

El lado oculto del español

Decía ser “vidente”. Una vecina cuando dio su testimonio en Delitos Especiales aseguró que Federico contaba que predecía el futuro y mencionó algo insólito. El español habría dicho que lo “llamaron para ayudar” en la causa Alberto Nisman, el impactante caso conocido a nivel nacional del fiscal que fue hallado sin vida en el baño de su departamento en Capital Federal.

WhatsApp Image 2023-10-18 at 19.05.36.jpeg

El español fue hallado sin vida el pasado lunes 16 de octubre. No tenía signos de violencia en su cuerpo, murió de forma natural, de una cardiopatía isquémica. El lugar donde dormía estaba sucio. En las pesquisas encontraron hasta vinchucas. Don Federico murió solo y rodeado de un misterio que difícilmente se dilucidará.