La Corte Suprema definirá quién investigará los presuntos desvíos millonarios en la Policía de San Juan

La causa de los presuntos desvíos millonarios en la Policía de San Juan aún no se investiga de lleno por un conflicto de competencia y, por ello, quien resolverá dicha cuestión será la Corte Suprema de Justicia. Es que si bien el expediente había iniciado en la justicia sanjuanina, en la UFI de Delitos Especiales, luego fue derivada a la Justicia Federal. Sin embargo, desde ese fuero plantearon que no tenían jurisdicción para intervenir y, por ello, será el máximo tribunal el que defina la cuestión.

Se trata del caso que comenzó a ser instruido -de manera preliminar- tras la presentación del ex jefe policial, Luis Walter Martínez, y después de que un ex tesorero de la Fuerza lo denunciara ante la Subsecretaría de Control de Gestión por el supuesto desvío de cifras millonarias con la compra de 150 computadoras y otras que no se concretaron durante la anterior gestión. El fiscal Nicolás Schiattino fue quien recibió la presentación del ex funcionario, que no llegó a configurar una denuncia, según especificaron las fuentes.