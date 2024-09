La combi blanca y los intentos de secuestro de niños en San Juan: ¿mito o realidad?

En el historial de publicaciones periodísticas, aparecen varios hechos de características parecidas. En ocasiones, la movilidad suele ser otra, como un auto negro con los vidrios polarizados o una camioneta o un utilitario. Al ser menores los denunciantes, es complejo definir una marca y un modelo específico, por lo que cualquier descripción está lejos de ser precisa. En julio de este año, por ejemplo, una niña dijo haber tenido que escapar de posibles captores en Chimbas.

Frente a los relatos de los chicos, cuyas historias a menudo se desarrollan cuando entran o salen de la escuela, por lo que permanecen solos y sin un adulto que supervise la situación, personal policial recibe la denuncia y procede con las actuaciones. "Casi siempre se trata de una sugestión, pero no por eso dejamos de indagar al respecto", manifestaron autoridades policiales consultadas.

Como ocurrió en casos anteriores, una de las primeras medidas que se adoptó en Albardón fue la de revisar las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde habría acontecido el intento de secuestro, es decir, en las inmediaciones del Parque Latinoamericano. A diferencia de otros hechos, en este, los investigadores lograron identificar una combi similar a la que los niños señalaron como sospechosa, en los horarios que dijeron que sucedió.

Aunque hasta el momento se relevaron imágenes que ubican al rodado en cuestión en la escena y hay testimonios de las personas en el lugar, como así también de los menores implicados y su madre, fuentes allegadas indicaron que no se pudo apreciar el momento exacto en que extraños interceptan a los chicos e intentan llevarse a la niña. "Eso no quiere decir que no haya pasado, pero no hay pruebas de eso por ahora", agregaron.

La investigación policial tiene al frente al comisario Marcelo Pérez, mientras que la conducción de toda la instrucción tiene a la fiscal Alejandra Bazán, de la UFI Genérica. "Por ahora se está trabajando para analizar la patente", advirtieron.