Juicio por Tellechea: con el testimonio de una hija se reanudaron las audiencias

“Nos quedó clarísimo que ellos estaban siendo encubiertos y que en San Juan teníamos las puertas cerradas”, dijo Mariana al referirse al rol de los miembros de la Asociación Mutual del Personal de la UNSJ, que actualmente están imputados por la desaparición, pero que en un principio ni siquiera estaban siendo investigados, ya que se maneaba la hipótesis que Raúl se había ido por su cuenta, e incluso que se había suicidado.

En otro fragmento de su testimonio, habló sobre los instantes posteriores al enterarse de la desaparición de Raúl. “La primera persona con la que hablé luego de enterarme de la desaparición fue mi primo, Jorge Toro. Le pedí que nos tomáramos un café y fue muy fuerte el encuentro que tuve. Supe algo que no sabía y me impactó. Me contó que días antes de la desaparición se lo había encontrado a mi papá y lo vio muy entusiasmado por dos motivos puntuales. El primero era que se iba de la mutual, se lo comentó con alegría, cosa que me impactó mucho. Todo lo que me contaba de la mutual era negativo”, expresó.

“En segundo lugar estaba entusiasmado porque iba a recuperar la casa de su mamá para irse a vivir, que es en la casa donde había vivido antes. Está ubicada en el barrio San Raúl, cerca de la casa de mi mamá. Era una casa grande y mi papá al momento de la desaparición vivía en un departamento de dos ambientes. Me dio mucha tristeza haberme enterarme de esto. Mi papá antes de la desaparición estaba en situaciones conflictivas en su lugar de trabajo, con la gente de la mutual”, sentenció entre lágrimas.

La próxima audiencia contará con el testimonio de otro hijo de Raúl. Será el turno de Mauricio Tellechea, quien ante el tribunal conformado por las juezas Eliana Rattá Rivas, Gretel Diamante y Carolina Pereyra contará cómo era su relación con Raúl y lo que implicó para la familia la desaparición del ingeniero hace 18 años.