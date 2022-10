Joven quemada en Caucete: no recayó ninguna imputación contra el detenido

Este es el joven que estuvo detenido hasta este jueves tras su detención el lunes. Es la pareja de la chica que fue incendiada en Caucete. La fiscalía no pudo achacarle ningún delito y quedó en libertad, ya que no hay ninguna investigación en su contra.

La expareja de la joven presuntamente incendiada en Caucete fue detenido por fuerza policial el pasado lunes tras un pedido de la UFI CAVIG. La fiscalía tuvo que actuar de oficio porque la joven víctima no quiso hacer la denuncia contra nadie. Al tratarse de un grave caso y que se trataba de una pareja con antecedentes de violencia, el fiscal de la causa pidió al juez de Garantías en turno su detención. Tras estar 3 días preso, este jueves se realizó una audiencia contra él y la fiscalía no formalizó, no estaban los elementos probatorios suficientes como para achacarle algún delito a este sujeto.