Insultos y zamarreos, así aseguran que trataban a los niños en el jardín maternal de la polémica

1965476e-231a-4794-9166-b0d465e5f360.jpg

Además, la ex maestra del jardín aseveró que el lugar se encontraba en malas condiciones y con falta de higiene. "Había cucarachas, yo abría los armarios donde estaban los juguetes y de ahí salían las cucarachas. En los baños había caca de rata y a veces los bebés, los más pequeñitos, estaban gateando y jugando", comentó.

Quizás por esos escabrosos detalles, a partir de la denuncia de Balmacena, se resolvió la clausura de parte del Juzgado de Faltas de turno. No obstante, el caso no llegó todavía a ninguna dependencia de la justicia, según pudo consultar este diario. Es decir, que por el momento se puede confirmar que no hay causa en la justicia.

3fca9d36-287f-45a4-b2d3-c865f53f9bac.jpg

La denunciante apuntó contra 5 maestras jardineras, aunque separó a la directora de su acusación. En ese sentido, dijo que cuando la autoridad estaba presente en las salitas, las docentes trataban bien a los niños. "Cuando se iba la directora, eran otras, empezaban a los gritos", indicó. No obstante, para ella la directora sabía de los maltratos.